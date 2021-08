Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πήγε για ληστεία και συνελήφθη πριν βγει από το κατάστημα!

Ο υπάλληλος μόλις αντίκρισε τον ληστή πάτησε το κουμπί πανικού και έσπευσε η Άμεση Δράση. Αιφνιδίασαν τον δράστη και του πέρασαν χειροπέδες.



Αστυνομικοί της Ασφάλειας συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω ληστή την ώρα που άδειαζε τα ράφια με τα τσιγάρα. Η ληστεία και η κινηματογραφική σύλληψη σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα ψιλικών, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπάλληλος του καταστήματος μόλις αντίκρισε τον ληστή πάτησε το μπουτόν πανικού, ειδοποιώντας έτσι το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης. Την ίδια ώρα ένας πελάτης που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει κάλεσε το 100. Ο δράστης, απειλώντας τον υπάλληλο με ένα κατσαβίδι, ζήτησε τις εισπράξεις της ημέρας.

Σε λίγα λεπτά το πλήρωμα ενός σταθμού Ασφαλείας είχε φτάσει έξω από το ψιλικατζίδικο. Οι αστυνομικοί κοίταξαν από το τζάμι και είδαν ότι ο δράστης ήταν σκυμμένος και γέμιζε μια σακούλα με πακέτα τσιγάρα. Τον αιφνιδίασαν και τον ακινητοποίησαν. Είχε ήδη προλάβει να βάλει στη σακούλα τσιγάρα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και είχε πάρει από την ταμειακή μηχανή 500 ευρώ.

Λογάριασε όμως χωρίς τους αστυνομικούς και κατέληξε με χειροπέδες. Σε βάρος του 30χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Ερευνάται η συμμετοχή του και σε άλλες περιπτώσεις ληστειών στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

