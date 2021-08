Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια: κάηκε το 33% των δασών του νησιού

Τεραστίων διαστάσεων η καταστροφή στην Εύβοια. Στις φλόγες παραδόθηκαν και 34.000 στρέμματα με ελιές.

Το ένα τρίτο των δασών της Εύβοιας καταστράφηκε από την πρόσφατη πυρκαγιά, σύμφωνα με ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.

Αξιοποιώντας τη βάση δεδομένων CORINE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμήθηκε ότι το 23% της συνολικής επιφάνειας της Ευβοίας καλύπτεται από δάση διαφόρων ειδών. Σύμφωνα με τις πρόσφατες λεπτομερείς δορυφορικές καταγραφές, η πυρκαγιά έκαψε το 33% αυτής της έκτασης, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο των δασών της Εύβοιας.

Από τον συνολικό αριθμό των 508.000 στρεμμάτων που κάηκαν, τα 275.000 στρέμματα αφορούσαν δάση και τα 34.000 στρέμματα καλλιέργειες ελιάς. Η υπόλοιπη καμένη έκταση αφορά κυρίως άλλες αγροτικές καλλιέργειες και θαμνώδεις εκτάσεις.

