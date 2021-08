Εύβοια

Εύβοια: παιδί πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Θρήνος για τον μικρό που έχασε την ζωή του τόσο πρόωρα. Συγκλονισμένη η οικογένεια, οι φίλοι του και η τοπική κοινωνία

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στο Κοντοδεσπότι, η είδηση του απρόσμενου θανάτου ενός 12χρονου ο οποίος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Τρίτης 31/08 στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης, ο 12χρονος έχασε τις αισθήσεις του, ενώ άμεσα οι οικείοι του κάλεσαν ασθενοφόρο, μετά από προσπάθειες να τον συνεφέρουν.

Ο 12χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, λίγο μετά τις 13:30, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς, ενώ μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός φορούσε βηματοδότη.

