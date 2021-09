Λασιθίου

Ιεράπετρα: Μάνα και ανήλικη κόρη απεγκλωβίστηκαν μετά από τροχαίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό ατύχημα για τη γυναίκα και το ανήλικο παιδί, με την πυροσβεστική να πραγματοποιεί μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στήθηκε στην Ιεράπετρα, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχαν μία γυναίκα με την ανήλικη κόρη της.

Το όχημα της 40χρονης βγήκε εκτός πορείας, από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, μπήκε μέσα στα αλμυρίκια και εγκλωβίστηκαν μέσα η γυναίκα με την ανήλικη κόρη της.

Στο σημείο βρέθηκε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής όπου με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να απεγκλωβίσει τη γυναίκα και στη συνέχεια ξεκίνησε ο απεγκλωβισμός του παιδιού.

Τόσο η γυναίκα όσο και το παιδί, σύμφωνα με το radiolasithi.gr μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, με τραύματα, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις δεν απειλούν τη ζωή τους. Το κορίτσι έχει τραυματιστεί στα πόδια.

Formula1: Νίκη Φερστάπεν στην Ολλανδία