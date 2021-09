Ηλεία

Φωτιά στην Ηλεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Το πύρινο μέτωπο είναι κοντά σε σπίτια.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στον οικισμό της Ηράκλειας σε δασική έκταση.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το πύρινο μέτωπο βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων από τα σπίτια. Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες, με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο.

Ο οικισμός είχε πληγεί και στις φωτιές του Αυγούστου αφού από εκεί που ξεκίνησε το μέτωπο εκείνο.

ΓΓΠΠ: “Συναγερμός” για 7 περιφέρειες την Τρίτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται την Τρίτη για 7 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Πολάκης: έκανα το εμβόλιο γιατί το ήθελα (εικόνες)

Κηδεία Μίκη Θεοδωράκη: την Πέμπτη το πρωί το “ύστατο χαίρε”

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Νίκος Κουρής “έρχεται” ως Ζάχος Λυκογιάννης (εικόνες)