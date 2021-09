Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επικίνδυνος καταζητούμενος με “Ερυθρά Αγγελία”

Σύλληψη διεθνώς καταζητούμενου Σέρβου για διακίνηση ναρκωτικών. Πώς κρυβόταν.

Διεθνώς καταζητούμενος Σέρβος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθη στην περιοχή Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από συνεργασία Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρησιακών Ομάδων Αναζήτησης Διωκόμενων (ENFAST).

Πρόκειται για 39χρονο, ο οποίος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος από τις διωκτικές Αρχές της πατρίδας του, όπου κατηγορήθηκε στο παρελθόν για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. Εις βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ για διακίνηση ναρκωτικών, πράξη που φέρεται να τελέστηκε το 2014 στη Σερβία.

Ο καταζητούμενος φέρεται πως ζούσε στην Ελλάδα μαζί με την 29χρονη ομοεθνή σύντροφό του. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., με τη χρήση πλαστών στοιχείων ταυτότητας, ο 39χρονος κατάφερε να εκδώσει στη χώρα μας δύο ΑΦΜ και τραπεζικούς λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες, ενώ μίσθωσε διαμέρισμα, χρησιμοποιούσε ελληνικές τηλεφωνικές συνδέσεις και οδηγούσε αυτοκίνητο με ελληνικά στοιχεία. Φέρεται δε να προμήθευσε με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και τη σύντροφό του που επίσης συνελήφθη.

Σε οργανωμένη επιχείρηση, που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης, αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο φέρεται πως επέδειξε ταξιδιωτικά έγγραφα άλλης χώρας με ενδείξεις πλαστότητας, ενώ κατά την έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα που νοίκιαζε, παρουσία δικαστικού επιμελητή, βρέθηκαν πλαστά έγγραφα, μικροδέματα κάνναβης, δύο ελληνικά δελτία αστυνομικής ταυτότητας, για τα οποία προέκυψε ότι δηλώθηκαν οι απώλειές τους, μία βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης και το χρηματικό ποσό των 2.150 ευρώ.

Ο 39χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το σερβικό αίτημα να εκδοθεί στην χώρα του.

