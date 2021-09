Χανιά

Γαύδος: Με τέσσερις μαθητές ο αγιασμός στο ακριτικό νησί (εικόνες)

Το πρώτο κουδούνι ήχησε και στο ακριτικό νησί της Γαύδου σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης.



Πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία γονέων, παιδιών, δασκάλων και κατοίκων ενώ στο σχολείο επέστρεψαν και πάλι τα παιδικά χαμόγελα.



Η Δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ημέρα γιορτής, τα σχολεία άνοιξαν, πλημμύρησαν με παιδικές φωνούλες!





Από την ακριτική Γαύδο, στέλνουμε τις πιο ζεστές ευχές μας σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για ένα καλό και δημιουργικό έτος, χωρίς προβλήματα, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις, με υγεία, χαρά και πολλά χαμόγελα και ιδιαιτέρως στη δασκάλα και στη νηπιαγωγό του σχολείου μας, που κάνουν την υπέρβαση και υπηρετούν τα ιδανικά της εκπαίδευσης στο μακρινό μας νησί, στην άκρη της Ευρώπης».

Όπως ανέφερε η Δήμαρχος Γαύδου, η φετινή χρονιά ξεκινά με 4 συνολικά μαθητές, 2 στο δημοτικό και 2 στο προνήπιο καθώς και 2 δασκάλες, μια για το δημοτικό και μια για το νηπιαγωγείο.

Πηγή: neakriti.gr

