Σάμος: Αγνοείται αεροπλάνο

Συναγερμός στις Αρχές για Cessna. Πληροφορίες για πτώση του στη θάλασσα.

Θρίλερ με αεροσκάφος τύπου Cessna 172, το οποίο αγνοείται ενώ εκταλούσε ιδιωτική πτήση από το Ισραήλ με τελικό προορισμό τη Σάμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ίχνη του χάθηκαν πάνω από το νησί, καθώς φαίνεται ότι αντιμετώπισε πρόβλημα λίγο πριν την προσγείωση.

Τοπικά Μέσα κάνουν λόγο για πτώση του στη θαλάσσια περιοχή του Ποτοκακίου, κοντά στο αεροδρόμιο.

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των επιβαινόντων σε αυτό. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι πρόκειται για τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.

