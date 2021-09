Αχαΐα

Δολοφονία στο Μιντιλόγλι: Δις ισόβια στους δράστες της αιματηρής ληστείας

Αναβίωσε στο δικαστήριο της ληστείας μετά φόνου ενός ηλικιωμένου στο Μιντιλόγλι ενα χρόνο πριν. Βαρύς ο πέλεκυς για τους δράστες.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αιγίου αναβίωσε μια υπόθεση που συντάραξε ολόκληρη την Αχαΐα, η ληστεία μετά φόνου ενός άτυχου άνδρα στο Μιντιλόγλι της Πάτρας τον Σεπτέμβριο του 2020.

Ενώπιον της δικαιοσύνης βρέθηκαν οι 4 κατηγορούμενοι, με το δικαστήριο να κρίνει τους τρεις ενόχους και τον τέταρτο εξ αυτών, αθώο.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, στον πρώτο κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης δις ισόβια, στον δεύτερο κατηγορούμενο (ο οποίος είναι αδερφός του πρώτου) ποινή κάθειρξης 23 ετών, στον τρίτο ποινή κάθειρξης 8 ετών, ενώ ο τέταρτος κατηγορούμενος (πατέρας των δύο πρώτων) κρίθηκε αθώος για τις κατηγορίες που τον βάραιναν.

Η υπόθεση που συντάραξε την Πάτρα

Ήταν πρωινό της 20ης Σεπτεμβρίου του 2020, όταν η οικιακή βοηθός ενός ηλικιωμένου άνδρα στο Μιντιλόγλι, τον εντοπίζει βαριά χτυπημένο μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Στο σημείο φτάνουν αστυνομία και ΕΚΑΒ και ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Μετά από νοσηλεία 10 ημερών υποκύπτει στα τραύματά του και εκπνέει.

Στις 4 Οκτωβίου 2020, η Αστυνομία ύστερα από έρευνες εντοπίζει και συλλαμβάνει τους 4 κατηγορούμενους, με τους 3 να ομολογούν κατευθείαν την πράξη τους, ενώ ταυτόχρονα ταυτοποιήθηκε και το γενετικό τους υλικό που εντοπίστηκε στα κλειδιά του θύματός τους.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι 3 δράστες οδηγούνται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, μέχρι να προσδιοριστούν τα καταστήματα κράτησης όπου θα εκτίσουν τις ποινές τους.

Πηγή: tempo24.news

