Λέσβος

Κορονοϊός - Μυτιλήνη: με μυοκαρδίτιδα νεαρός μετά τον εμβολιασμό του

Ο νεαρός εμβολιάστηκε το περασμένο Σάββατο και μετά από δυσφορία που αισθάνθηκε, μεταφέρθηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Βοστάνειου.

Συμπτώματα οξείας μυοκαρδίτιδας εμφάνισε ένας 27χρονος από τη Μυτιλήνη σχεδόν δύο 24ωρα μετά τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός εμβολιάστηκε με το σκεύασμα της Pfizer το περασμένο Σάββατο και μετά από δυσφορία που αισθάνθηκε, μεταφέρθηκε στην Καρδιολογική Κλινική του Βοστάνειου Νοσοκομείου.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση και εξετάζεται η σχέση των συμπτωμάτων οξείας μυοκαρδίτιδας με τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα η οξεία μυοκαρδίτιδα αποτελεί μία σπάνια παρενέργεια του εμβολίου η οποία εμφανίζεται 1 φορά στα 10.000 περιστατικά εμβολιασμού.

Πηγή: stonisi.gr





