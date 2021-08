Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Νέα Ζηλανδία: Πέθανε γυναίκα που είχε εμβολιαστεί με Pfizer

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η αιτία θανάτου της γυναίκας σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή αρμόδια για την ασφάλεια των εμβολίων.



Το υπουργείο Υγείας της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο γυναίκας που είχε εμβολιαστεί για την COVID-19 με το σκεύασμα των Pfizer/BioNTech.

Ανεξάρτητη επιτροπή αρμόδια για την ασφάλεια των εμβολίων για την COVID-19 εκτιμά ότι η αιτία του θανάτου της γυναίκας ήταν ότι παρουσίασε μυοκαρδίτιδα, που είναι γνωστό ότι αποτελεί – σπάνια – παρενέργεια του εμβολίου της Pfizer για την COVID-19, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου.

Σύμφωνα με την επιτροπή, η γυναίκα παρουσίαζε συννοσηρότητες που πιθανόν επιδείνωσαν την κατάστασή της μετά τον εμβολιασμό της.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν 53 κρούσματα του SARS-CoV-2, όλα στο Όκλαντ, την πολυπληθέστερη πόλη της Νέας Ζηλανδίας, με το σύνολο των μολύνσεων που έχουν καταγραφεί στο τρέχον ξέσπασμα στην κοινότητα να φθάνει τις 562, 547 στο Όκλαντ και 15 στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον.

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Νεκρή μία γυναίκα

Καμπούλ: Ρουκέτες και εκρήξεις στο αεροδρόμιο

Πόλο – Εθνική Νεανίδων: Ασημένιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα