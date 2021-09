Καβάλα

Καβάλα: Νεκρός από κεραυνό 55χρονος

Το τραγικό συμβάν συνέβη μπροστά στα έκπληκτα μάτια περιοίκων.

Τραγωδία στην Καβάλα, καθώς ένας 55χρονος έχασε τη ζωή του από χτύπημα κεραυνού,στον Δήμο Νέστου.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια μιας σύντομης καταιγίδας.

Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια περιοίκων οι οποίοι του πρόσφεραν αμέσως τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο Νοσοκομείο της Καβάλας, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή.

