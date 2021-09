Αρκαδία

Αρκαδία - Κηδεία 15χρονου: Ανείπωτη θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων καθώς αρκετοί υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του 15χρονου ενδεχεται να έχει σχέση με τον εμβολιασμό του

Ανείπωτη ήταν η θλίψη στην κηδεία του 15χρονου Ηλία Γεωργακόπουλου που έχασε πριν λίγες ημέρες τη ζωή του στο χωριό Μαντέικα Αρκαδίας.

Συγγενείς αλλά και φίλοι του άτυχου 15χρονου, είπαν το "τελευταίο αντίο" στην εκκλησία του χωριού Μαντέικα, το μεσημέρι της Τετάρτης. Το παιδί έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα το πρωί.

Στην κάμερα του Arcadia Live, μίλησαν συγχωριανοί και ο αδελφός του άτυχου Ηλία για τον χαρακτήρα του παιδιού, τονίζοντας ότι ήταν απόλυτα υγιείς και δραστήριος ενώ όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που θα αποσαφηνίσουν την αιτία του θανάτου καθώς ο 15χρονος είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου λίγες μέρες πριν από το θάνατό του.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλέυρης απαντώντας, στον ΑΝΤ1, για τον θάνατο του 15χρονου, είπε ότι «είναι σε εξέλιξη η ιατροδικαστική έρευνα και περιμένουμε τα αποτελέσματα της εξέτασης. Δεν μπορούν κάποιοι να προτρέχουν και να διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο».

ΠΗΓΗ: pna.gr

