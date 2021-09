Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: μεθυσμένος πυροβολούσε με καραμπίνα περαστικούς!

Άνδρας σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της πόλης. Αγωνία για τους τραυματίες.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, πάνω από την Περιφερειακή Οδό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας άνδρας έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Στη συνέχεια και ενώ ήταν σε κατάσταση μέθης πυροβόλησε από το μπαλκόνι σπιτιού, πιθανόν με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Έρευνες για την υπόθεση διενεργούν οι Αρχές.

