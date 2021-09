Λέσβος

Κακοποίησε τον σκύλο του και ένα παιδί που προσπάθησε να τον σταματήσει

Ο δράστης άρχισε ξαφνικά να κλωτσάει και να ρίχνει μπουνιές στον σκύλο του…

Δίωξη για βάναυση μεταχείρισης ζώου και για πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανήλικο άσκησε σήμερα η εισαγγελία πρωτοδικών Μυτιλήνης σε ένα 49χρονο.

Ο 49χρονος συνελήφθη χθες, καθώς στην προκυμαία της πόλης χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές τον σκύλο του και στη συνέχεια τραυμάτισε στο πρόσωπο ανήλικο παιδί ηλικίας μόλις 15 ετών, το οποίο έσπευσε να βοηθήσει τον σκύλο.

Ο δράστης παραπέμφθηκε να δικαστεί σε ρητή δικάσιμο τον Ιανουάριο του 2022, ενώ έως τότε αφέθηκε ελεύθερος. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα από την αστυνομία.

