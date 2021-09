Δωδεκανήσα

Γυναικοκτονία στην Ρόδο: “η Ντόρα μου έλεγε ότι... θα γίνει θέμα στις ειδήσεις” (βίντεο)

Συγκλονίζει η μαρτυρία της εξαδέλφης της, για όσα βίωνε η άτυχη εκπαιδευτικός, όσο είχε σχέση με τον δολοφόνο της και αφού του είπε να χωρίσουν. Τα περιστατικά που «σημάδεψαν» την κοινή ζωή τους.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε η πρώτη εξαδέλφη της άτυχης Ντόρας, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφο της στην Ρόδο.

Όπως είπε «Έχουμε μεγαλώσει μαζί, τα σπίτια μας είναι πάνω-κάτω, είμαστε σαν αδέλφια».

«Με τον δράστη έκανε σχέση πριν από περίπου έναν χρόνο. Νιώθαμε ότι ήταν πάρα πολύ υπερπροστατευτικός, αλλά σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να καταλάβω εγώ τον τρόπο που φέρεται. Ούτε δύο μήνες δεν έμειναν μαζί στο σπίτι που νοίκιασαν μαζί», ανέφερε η Μαρία.

Όπως τόνισε, «Όταν έμειναν μαζί, άρχισε να έχει κάποιες συμπεριφορές πολύ διαφορετικές σε σχέση με πριν. Πήγα να δω το σπίτι τους και μου έλεγε «εγώ την Ντόρα την προσέχω». Μετά από λίγο καιρό, μίλησα με την Ντόρα στο τηλέφωνο και μου είπε «Μαρία, δεν μου τα λέει καλά, με πιέζει πολύ». Δεν υπήρξε κάποια βίαιη συμπεριφορά, κακοποιητική εναντίον της. Η Ντόρα δεν θα το δεχόταν ποτέ. Ήταν το πιο αντράκι από όλες μας».

«Την ζήλευε πολύ. Μπήκε κρυφά και διέγραψε όλες τις φωτογραφίες της, ακόμη και με τον παππού μας που χάσαμε πριν δύο χρόνια. Δεν της έλεγε ότι το είχε κάνει αυτό. Το καλοκαίρι πήγαν διακοπές στο σπίτι μας στην Κάλυμνο και εκεί την ξεφτίλισε. Μπροστά σε μα εξαδέλφη μας άρχισε να λέει ότι «η γυναίκα πρέπει να μένει στο σπίτι και να μεγαλώνει τα παιδιά και τέτοια» και του είπε να χωρίσουν. Τα είχαν οκτώ μήνες, δεν ήταν λίγος ο καιρός, του έδωσε ευκαιρίες», ανέφερε η κοπέλα για την σχέση του ζευγαριού.

Όπως συμπλήρωσε «τις τελευταίες 4-5 ημέρες, η Ντόρα είπε στην αδελφή μου «σταμάτησε να με ενοχλεί, Ελένη» και η αδελφή μου της είπε «ύποπτο αυτό, Ντόρα». Προχθές βγήκαμε με την μητέρα της από το σπίτι και αυτός ήταν μέσα στο αμάξι του και μου λέει η μητέρα της ότι «αυτός μας παρακολουθεί» και εγώ της είπα «πρόσεχε, Κατερίνα, μην σου σκοτώσει το κορίτσι!». Και η ίδια η Ντόρα μου είπε προ ημερών «Μαρία, θα γίνουμε θέμα στις ειδήσεις, όπως αυτές που βλέπουμε». Είχε στην ζωή της τόσους φίλους και είχε και αγόρια, δεν είχε ποτέ με κανέναν κάποιο πρόβλημα».

«Όταν είχα πάει να βρω την Ντόρα, ενώ εκείνος έλειπε, η Ντόρα μου είπε, επειδή εκείνος είχε ένα ατύχημα παλιά και είχε ένα πρόβλημα με την όραση του, η ξαδέλφη μου μου είπε «ξέρεις, ήταν παντρεμένος παλιά και η γυναίκα του τον άφησε για το πρόβλημα αυτό (σημ: με τα μάτια του). Ήταν ένα παιδί εργατικό, άνθρωπος της Εκκλησίας», κατέληξε η κοπέλα.

