Χαλκιδική: ψαροντουφεκάς αγνοείται από την Πέμπτη

Τις Aρχές ενημέρωσε η σύζυγος του αγνοούμενου...

Αγωνία στη Χαλκδική για ψαροντουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (23/9)

Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 55 ετών, ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής για περισσότερες από 24 ώρες.

Τις αρχές ενημέρωσε η σύζυγος του αγνοούμενου και στην επιχείρηση συνδράμουν το Λιμενικό Σώμα και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής.

Οι έρευνες γίνονται στην περιοχή Κάνιστρο στο Παλιούρι της Χαλκιδικής.

