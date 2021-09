Θεσσαλονίκη

Αντιεμβολιαστές: Νέες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Νέες πορείες κατά του υποχρεωτικού εβολιασμού στη Θεσσαλονίκη.

Πορεία με μοτοσικλέτες πραγματοποίησαν το απόγευμα οπαδοί του ΠΑΟΚ, αντιδρώντας στο υγειονομικό πρωτόκολλο εισόδου στα γήπεδα λόγω του κορονοϊού. Η πορεία ολοκληρώθηκε έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Την ίδια ώρα πορεία στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας πραγματοποίησαν υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για το θέμα του εμβολιασμού. Για τον ίδιο λόγο οργανώθηκε συγκέντρωση την ίδια ώρα, μπροστά στον Λευκό Πύργο, από πολίτες της πόλης.



