Θεσσαλονίκη: προσαγωγές για την επίθεση σε μέλη της ΚΝΕ

Ένας 22χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Σε 14 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ, έπειτα από την επίθεση που σημειώθηκε εναντίον μελών της ΚΝΕ, στην πλατεία Ελευθερίας στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα, εκ των οποίων στα δύο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στο σπίτι τους, ενώ ένας 22χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 12:10 σε βάρος μελών της ΚΝΕ που μοίραζε φυλλάδια στην πλατεία Ελευθερίας. Στην περιοχή παραμένουν μέλη της ΚΝΕ με ισχυρή παρουσία αστυνομικών.

Σε ανακοίνωσή της η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ καταγγέλλει τη "δολοφονική επίθεση με αλυσίδες και άλλα δολοφονικά μέσα σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, την ώρα που πραγματοποιούσαν μαζική πολιτική εξόρμηση με το Κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής προς τον εργαζόμενο λαό και τη νεολαία για τη συσπείρωση και συμπόρευση με ΚΚΕ".

