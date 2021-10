Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: μαθήτρια μέθυσε σε κατάληψη και κατέληξε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη του καταστήματος που πουλούσε αλκοόλ στους ανήλικους μαθητές που συμμετείχαν στην κατάληψη του σχολείου.

Σε κατάσταση πλήρους μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια 15χρονη μαθήτρια σχολείου της πόλης του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του goodnet.gr, η μικρή μεταφέρθηκε μη έχοντας τις αισθήσεις της και παρέμεινε στο νοσοκομείο μέχρι τη νύχτα του Σαββάτου.

Την υπόθεση ανέλαβε να ερευνήσει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνου και διαπιστώθηκε πως τα παιδιά που παραμένουν στην κατάληψη του σχολείου είχαν προμηθευτεί αρκετά μπουκάλια αλκοόλ από παρακείμενο κατάστημα, παρά το γεγονός ότι είναι ανήλικοι. Έτσι οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Προϋπολογισμός: Στο Υπουργικό Συμβούλιο το προσχέδιο

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης - μητέρα μαθήτριας: Η κόρη μου και συμμαθητές της ξυλοκοπήθηκαν άγρια (βίντεο)

Πληρωμές από υπουργείο Εργασίας, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ