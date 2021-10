Βοιωτία

Φωτιά στη Βοιωτία

Άμεση η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Άννα Βοιωτίας.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη.

