Σεισμός στην Κρήτη: στο χορό των Ρίχτερ το Αρκαλοχώρι

Νέα σεισμική δόνηση προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους. Περισσότερα από 3.500 τα μη κατοικήσιμα σπίτια.

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγα λεπτά μετά τις 21:30, με επίκεντρο έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου. Ο σεισμός ήταν εντάσεως 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίστηκε στα 11 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Εξάλλου, συνεχίστηκαν σήμερα οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και Δημόσια κτίρια των πληγεισών περιοχών στους Δήμους Μίνωα - Πεδιάδας, Αρχάνων - Αστερουσίων, Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Οροπεδίου Λασιθίου, Γορτύνας, Χερσονήσου, Βιάννου, Φαιστού και Ιεράπετρας.

Στις πληγείσες περιοχές γίνεται αποτίμηση των ζημιών στα πληγέντα κτίρια (κατοικίες, δημόσια κτίρια, σχολικές μονάδες, κέντρα υγείας) από μηχανικούς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί αυτοψίες σε 7.561 κτίρια εκ των οποίων 6.256 αφορούν σε κατοικίες. Από αυτές οι 3.567 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμες. Επίσης, έχουν ελεγχθεί 320 επαγγελματικοί χώροι, εκ των οποίων ακατάλληλοι είναι οι 173. Όσον αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτίρια «κίτρινα» έχουν χαρακτηριστεί τα 181 από τις 437 αυτοψίες, ενώ σε 548 άλλα κτίρια (αποθήκες, στάβλους) τα 453 κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

