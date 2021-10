Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά στη Ναυπακτία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά στη Ναυπακτία. Καίγοντια σπίτια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Οκτωβρίου στον Ασπριά ορεινής Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται παλιά και εγκαταλελειμμένα σπίτια του χωριού.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπριά του δήμου Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 6, 2021

Πηγή: karvasaras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: η πρόθεση της κατηγορούμενης ήταν να σκοτώσει

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)