Μεσσηνία – ληστεία: έβγαλαν τη μάσκα οξυγόνου από το ηλικιωμένο θύμα τους

Εφιαλτικές στιγμές πέρασε στα χέρια των τριών ληστών που εισέβαλλαν στο σπίτι της, μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει η Αστυνομία, δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει μέχρι στιγμής, τους τρεις δράστες που τα ξημερώματα της Δευτέρας «μπούκαραν» στο σπίτι 85χρονης στο χωριό Πηγές Ταϋγέτου και τη λήστεψαν.

Οι δράστες, φορώντας κουκούλες για να καλύψουν τα πρόσωπά τους, μπήκαν ξημερώματα από το ανασφάλιστο παράθυρο της κουζίνας. Ακινητοποίησαν την 85χρονη με σωματική βία και την απειλούσαν για να τους πει πού έχει χρήματα.

Μάλιστα, της αφαίρεσαν κάποια στιγμή και το οξυγόνο που είχε για να την αναγκάσουν να τους πει πού έχει λεφτά.

Παράλληλα, έκαναν άνω-κάτω το σπίτι και βρήκαν 210 ευρώ, τα οποία πήραν και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς ευτυχώς να την πειράξουν περαιτέρω. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να μιλούσε ελληνικά.

Προανάκριση για τη ληστεία διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

