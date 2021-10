Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: σενάρια για αύξηση της επιδότησης

Πληροφορίες για αύξηση του κονδυλίου της επιδότησης, καθώς συνεχίζονται οι ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος.

Σενάρια για αύξηση του κονδυλίου, με το οποίο θα επιδοτηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που δημιουργεί στην αγορά η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας σε επίπεδα - ρεκόρ.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι το κονδύλι της επιδότησης θα υπερβεί κατά πολύ τα 150 εκατ. ευρώ που ήταν η εκτίμηση του κόστους κατά την αρχική εξαγγελία του μέτρου, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που προέβλεπε επιδότηση του συνόλου των καταναλωτών χαμηλής τάσης (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) με ποσό ύψους 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Εν τω μεταξύ, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο στο Χρηματιστήριο διαμορφώθηκε στα 134,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ σήμερα Πέμπτη σύμφωνα με τα δεδομένα από την προημερήσια αγορά διαμορφώνεται στα 204,38 ευρώ. Πηγές χρηματοδότησης για την επιδότηση της κατανάλωσης αναζητώνται από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων και τον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών. Οι τελικές αποφάσεις για την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου αναμένονται εντός των ημερών με την έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Η κυβέρνηση πιέζει παράλληλα για ανάληψη δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις τιμές της ενέργειας. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, επανέλαβε χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. την πρόταση για δημιουργία ταμείου αντιστάθμισης των ανατιμήσεων ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά με αξιοποίηση εσόδων από τις δημοπρασίες ρύπων, ενώ τόνισε την ανάγκη να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα για να μην επαναληφθούν οι ανατιμήσεις.

