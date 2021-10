Οικονομία

Σκρέκας: δεν θα αφήσουμε τους Έλληνες καταναλωτές απροστάτευτους (βίντεο)

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον μέτρων. Ποιους αφορά η επιδότηση σε ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Τι είπε για την εξαγορά από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ των καναλιών της Sony Pictures Television.

Για την τριπλή επιδότηση στο ρεύμα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης, που τίθεται σε εφαρμογή προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης στους καταναλωτές, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας.

Όπως τόνισε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι", αυτήν τη στιγμή μαίνεται μια τεράστια διεθνή ενεργειακή κρίση που έχει εκτινάξει τις τιμές του φυσικού αερίου και έχει αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα έχει προκαλέσει και τεράστια αύξηση στην ηλεκτρική ενέργεια.

"Οι τιμές πώλησης δεν είναι τιμές που προσδιορίζονται από την κάθε κυβέρνηση. Είναι προϊόντα, των οποίων οι τιμές πώλησης προσδιορίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια. Γι αυτό και με άμεσα αντανακλαστικά η ελληνική κυβέρνηση ήταν η πρώτη που πήρε μέτρα ώστε να στηριχθούν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου για μια μέση οικογένεια, που δεν ξεπερνά τις 600 κιλοβατόρες τον μήνα, η αύξηση να μην ξεπερνά τα 2 με 3 ευρώ” τόνισε ο υπουργός σημειώνοντας: “δεν θα αφήσουμε τους Έλληνες καταναλωτές και τα νοικοκυριά απροστάτευτα”.

“Με νομοθετική διάταξη ιδρύουμε Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, όπου θα εισρεύσουν φέτος τουλάχιστον 200.000.000 από τις δημοπρασίες των ρύπων, ενώ εφόσον χρειαστεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και με επιπλέον έσοδα, είτε από άλλα περιβαλλοντικά τέλη, είτε από τον ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί αν συνεχίσουν να αυξάνονται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, μπορεί να χρειαστεί να επέμβουμε εκ νέου. Και μετά τον Δεκέμβριο αν δούμε ότι αυτό το εξαιρετικό φαινόμενο συνεχίζεται, θα είμαστε παρόντες” πρόσθεσε ο κ. Σκρέκας.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι η επιδότηση του κράτους αφορά όλους τους παρόχους, όχι μόνο τη ΔΕΗ, αλλά και τους ιδιώτες παρόχους. Εξήγησε δε ότι με την κρατική επιδότηση η επιβάρυνση του καταναλωτή στο ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι μικρότερη από την αύξηση της κιλοβατόρας.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, είπε ότι δεν επιτρέπεται μια κρατική επιδότηση γιατί νοθεύει τον ανταγωνισμό. “Έχουμε σχεδιάσει πιο μακροπρόθεσμα αλλά μόνιμα μέτρα, όπως τη δυνατότητα να εγκαταστήσει ένας καταναλωτής επαγγελματίας ένα φωτοβολταϊκό μέχρι 3 μεγαβάτ και να συμψηφίζει έτσι την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει” εξήγησε.

Ο υπουργός έκανε γνωστό ότι το επίδομα θέρμανσης το δικαιούνται και όσοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για να θερμαίνουν το σπίτι τους. “Παράλληλα, συζητάμε με τους κ. Σταικούρα και Σκυλακάκη μέτρα, εφόσον χρειαστεί, για να στηρίξουμε τους καταναλωτές” τόνισε. Τέλος, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι θα υπάρξει στήριξη στους καταναλωτές το χειμώνα που υπάρχει μεγάλη κατανάλωση καυσίμων για θέρμανση.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη γιγαντιαία εξαγορά από τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ των καναλιών του πολυεθνικού κολοσσού Sony Pictures Television σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη:

"Η επέκταση του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει τρία πράγματα: α. ότι υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες όπως ο κ. Θοδωρής Κυριακού, οι οποίοι μπορούν να αναδειχθούν και διακριθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, β. ότι υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις, όπως ο όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, με Έλληνες στελεχιακό δυναμικό που μπορούν να επιβληθούν απέναντι σε πολυεθνικούς ομίλους και γ. αυτή η εξαγορά και αυτή η επέκταση σε 150.000.000 τηλεθεατές του Ομίλου, έχει όφελος και για τον Έλληνα τηλεθεατή γιατί ένας ισχυρός όμιλος θα μπορεί να παράγει καλύτερης ποιότητας ελληνικές σειρές και ταινίες, που θα μπορούν να προωθηθούν σε ένα παγκόσμιο κοινό, που θα διαφημίζουν τη χώρα μας. Να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου! Ο Θοδωρής Κυριακού φαίνεται ότι είναι ένας επιχειρηματίας με ένα τεράστιο όραμα και είμαστε και εμείς εδώ να στηρίξουμε αυτό το όραμα να επεκτείνει τις δραστηριότητές του πέραν των συνόρων της Ελλάδας και με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει και τη χώρα μας".

