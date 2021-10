Εύβοια

Κακοκαιρία “Αθηνά” - Δήμαρχος Αγίας Άννας: Δεν έχουμε ξεμπερδέψει, είμαστε στην αρχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκκληση του δημάρχου Μαντουδίου – Αγίας Άννας μέσω του ΑΝΤ1. Δραματική η περιγραφή της κατάστασης.

«Ήταν μία βροχή μικρής διάρκειας που κατέστρεψε τα πάντα. Πολλοί είδαν το νερό να έρχεται στα σπίτια τους από σημεία από όπου δεν υπήρχαν ποτάμια ή ρέματα. Στην παραλία του Αχλαδίου έγινε μια κοίτη 120 μέτρων», περιέγραψε την καταστροφή που υπέστη η περιοχή της Αγίας Άννας ο δήμαρχος Μαντουδίου – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό της καταστροφής, είπε πως έγιναν «μεγάλες ζημιές στην οδοποιία ενώ η Αγία Άννα δεν έχει νερό, αφού καταστράφηκε ολοσχερώς η αντλία».

«Κινδύνευσαν άνθρωποι, έγινε πολύ μεγάλη επιχείρηση από την Πυροσβεστική και το Δήμο για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων», περιέγραψε ενώ σχετικά με τη διάρκεια της βροχής, είπε πως, «το νερό έπεσε στο βουνό. Έχουν ξεκινήσει τα έργα, αλλά είναι τόσο μεγάλη έκταση που έχει καεί εδώ. Δεν έχει μείνει καθόλου πράσινο, με αποτέλεσμα όλα τα νερά από τα βουνά να παρασύρουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους.

Κάποια ποτάμια που δεν είχαν κατεβάσει ποτέ νερό, κάποια ρυάκια με 80 πόντους διάμετρο κι έκαναν 12- 15 μέτρα πλάτος».

Ακόμα όμως και τα ρέματα, που ήταν καθαρισμένα, «κατέβασαν 1-2 τόνους πέτρες», ανέφερε ο Γ.Τσαπουρνιώτης.

«Δεν έχουμε ξεμπερδέψει, είμαστε ακόμα στην αρχή του φθινοπώρου», εκτίμησε, λέγοντας πως «με την παραμικρή βροχή πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, γιατί δεν είχε ποτέ καεί σε τέτοιο βαθμό και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει».

Τέλος, απηύθυνε έκκληση «να βοηθηθεί η βόρεια Εύβοια, ώστε οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια και να μην έχουμε τάσεις φυγής, τάσεις ερημοποίησης».

Gallery