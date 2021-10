Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: Κατάληψη σε Γυμνάσιο για κτήριο που “μπάζει νερά” (βίντεο)

Μαθητές και καθηγητές ζητούν την παρέμβαση του Δήμου.

Το κτηριακό πρόβλημα στο 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου είναι χρόνιο αίτημα μαθητών και καθηγητών.

Για αυτό τον λόγο οι μαθητές ξεκίνησαν κατάληψη του σχολείου και μαζί τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και τους καθηγητές σήμερα επισκέφτηκαν το Δημαρχείο με σκοπό να δουν τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, Κώστα Λύρο, για να καταθέσουν το αίτημα τους το οποίο αφορά το κτηριακό πρόβλημα του σχολείου.

Οι μαθητές κάνουν μάθημα σε προκάτ αίθουσες οι οποίες πλημμυρίζουν όταν βρέχει, χωρίς θέρμανση. Ο αύλειος χώρος επίσης πλημμυρίζει όταν βρέχει και είναι αδύνατη η μετακίνηση των μαθητών και των καθηγητών στο σχολείο.

Οι μαθητές, οι γονείς και οι καθηγητές ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου για λύση του χρόνιου κτηριακού προβλήματος.

πηγή: onairnews.gr - YouTube κανάλι

