Κορινθία

Κόρινθος: Πάνω από 22 κιλά κάνναβης σε αυτοσχέδιο αποξηραντήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε δυο άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Περισσότερα από 10 κιλά κάνναβης και 12,5 κιλά κλαδίσκων με φούντες κάνναβης βρέθηκαν στην κατοχή δύο ανδρών, ηλικίας 57 και 60 ετών, αντίστοιχα, οι οποίοι συνελήφθησαν σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στην Κορινθία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου, προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες διατηρούσαν αυτοσχέδιο αποξηραντήριο σε δασική έκταση του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο αποξηραντήριο, βρέθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, 10 κιλά και 115 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και 12,5 κιλά κλαδίσκων με φούντες κάνναβης.

Επίσης, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 57χρονου βρέθηκαν 20 σπόροι κάνναβης, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 57χρονος διακινούσε ποσότητες κάνναβης, στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορίνθου συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Φωτογραφίες: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Κούγιας: Τροχαίο στο δρόμο προς Λάρισα

ΚΙΝΑΛ: Παράταση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

“Μπάλλος” - Χαλάνδρι: Έπεσε μπαλκόνι πολυκατοικίας