Χανιά: οικιακή βοηθός “ξάφρισε” τον ηλικιωμένο που φρόντιζε

Ανάστατα τα Χανιά από την υπόθεση. Εξιχνίαση υπόθεσης απάτης και στο Ρέθυμνο.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου δύο αλλοδαποί στα Χανιά, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατηγορούμενοι για κλοπή, μετά από καταγγελία ότι αφαίρεσαν από σπίτι το χρηματικό ποσό των 7.400 ευρώ

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση, προέκυψε ότι η γυναίκα είχε διαπράξει την κλοπή σε σπίτι ηλικιωμένου σε χωριό της Κισσάμου, τον οποίο φρόντιζε, ενώ μέρος των αφαιρεθέντων χρημάτων τα είχε παραδώσει στον αλλοδαπό άνδρα.

Άμεσα αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν σε περιοχή του Δήμου Χανίων όπου και συνελήφθησαν. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 7.013 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Στο μεταξύ, εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης, υπόθεση απάτης για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων, ενός άνδρα και μίας γυναίκας, που απέσπασαν 3.240 ευρώ. Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρεθύμνης.

