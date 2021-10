Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με εγκατάλειψη: Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε ηλικιωμένο

Το συμβάν σημειώθηκε, το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης.

(φωτογραφία αρχείου)

Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 43χρονος οδηγός, ο οποίος παρέσυρε 77χρονο πεζό και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Κρατείται για τροχαίο με εγκατάλειψη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ηλικιωμένος παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου” όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ είναι καλά στην υγεία του.

