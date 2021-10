Σέρρες

Σέρρες: Έδεσε σκύλο στο αυτοκίνητο και τον έσερνε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας συνελήφθη για κακοποίηση ζώου και το επιβλήθηκε βαρύ πρόστιμο. Σοκάρουν οι εικόνες του πληγωμένου σκύλου.



Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου ο 84χρονος άντρας, ο οποίος είχε δέσει στο αυτοκίνητό του έναν σκύλο και τον έσερνε.

Πρόκειται για έναν αλλοδαπό άντρα που διαμένει σε χωριό του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες. Σύμφωνα, με τις Αρχές, ο ηλικιωμένος με την χρήση σχοινιού, έδεσε σκύλο στο όχημά του και το έβαλε σε κίνηση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σκύλου.

Σε βάρος του συλληφθέντα βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, για κακοποίηση ζώου.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κ. Μακεδονίας

Συνελήφθη χθες (23 Οκτωβρίου 2021) το μεσημέρι σε περιοχή των Σερρών από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου, ένας αλλοδαπός άνδρας, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα, με την χρήση σχοινιού, έδεσε σκύλο στο όχημά του και το έβαλε σε κίνηση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σκύλου. Επιπλέον, σε βάρος του συλληφθέντα βεβαιώθηκε και διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, για κακοποίηση ζώου.

Πηγή: infonews24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα: Ο Θεοδωρικάκος στη ΓΑΔΑ – Επικοινώνησε με τον πατέρα του θύματος

Ιράν: χαστούκι σε κυβερνήτη για άνδρα… εμβολιαστή! (βίντεο)

Διαθήκη Μίκη Θεοδωράκη: Η επιστολή του Νίκου Κουρή και το τεστ DNA