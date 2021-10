Κιλκίς

28η Οκτωβρίου: ακύρωση παρελάσεων και στο Κιλκίς

Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης.





Τη ματαίωση των παρελάσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο νομό Κιλκίς, αποφάσισαν, ομόφωνα, οι φορείς που συμμετείχαν στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε το πρωί, στο Διοικητήριο, ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης.

Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, σε μια περίοδο κατά την οποία το επιδημιολογικό φορτίο στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς είναι ιδιαίτερα αυξημένο και τα κρούσματα καταγράφονται καθημερινά σε υψηλό αριθμό, αναλογικά με τον πληθυσμό.

Η Αντιπεριφέρεια, σε σχετική ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν μόνο οι επίσημες δοξολογίες σε Ιερούς Ναούς, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων στα Ηρώα (κατά την οποία θα παραστούν οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες των σχολείων), με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

