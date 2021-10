Κέρκυρα

28η Οκτωβρίου - Μαθράκι: η παρέλαση του μοναδικού μαθητή στο νησί (βίντεο)

Ο 9χρονος Τάσος θα παρελάσει μόνος του με τη γαλανόλευκη. Είναι ο μοναδικός μαθητής του Μαθρακίου. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ίδιος και η μητέρα του.

Χρειάστηκε να περάσουν 21 χρόνια για να μπορέσουν οι κάτοικοι του Μαθρακίου, του μικρότερου νησιού του συμπλέγματος των Διαποντίων νήσων, να απολαύσουν ξανά μαθητική παρέλαση.

Ο 9χρονος Τάσος, που είναι ο μοναδικός μαθητής του δημοτικού σχολείου του Μαθρακίου δίνει ξανά ζωή στο νησί και δηλώνει υπερήφανος!

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" τόνισε ότι δεν τον ενοχλεί καθόλου που είναι ο μοναδικός μαθητής στο Μαθράκι, ενώ η μητέρα του εξήγησε πώς πήρε την απόφαση να εγκατασταθεί εκεί.

Το σχολείο μάλιστα, όταν έφθασαν στο νησί, δεν λειτουργούσε κι έτσι χρειάστηκε να κινητοποιηθούν άμεσα Δήμος, Περιφέρεια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι, τον περασμένο Σεπτέμβρη το κουδούνι χτύπησε για πρώτη φορά και ο μικρός μαθητής είναι τώρα έτοιμος να παρελάσει!

