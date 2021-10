Χανιά

Χανιά: Δραπέτευσε κρατούμενος από τις Φυλακές

Ο 35χρονος είχε λάβει άδεια δεν έχει επιστρέψει ακόμα.

Συναγερμός σήμανε στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς, καθώς ένας κρατούμενος δεν έχει επιστρέψει ακόμα από την άδειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες,πρόκειται για έναν 35χρονο άνδρα, αλλοδαπό, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης για διάφορα αδικήματα.

Ο 35χρονος είχε λάβει 5νθήμερη άδεια και θα έπρεπε να είχε επιστέψει στο κατάστημα κράτησης από τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης. Έκτοτε, παραμένει άφαντος.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του είναι σε εξέλιξη.

Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει:

Από τις Αστυνομικές Αρχές αναζητείται αλλοδαπός, ο οποίος κρατούνταν στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Χανίων και σήμερα 26 Οκτωβρίου 2021, δεν επέστρεψε μετά από άδεια που είχε λάβει.

Ο προαναφερόμενος εξέτιε ποινή κάθειρξης για διάφορα αδικήματα.

