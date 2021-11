Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: καταγγελία για βιασμό ανήλικων από συμμαθητή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε ο νομικός σύμβουλος του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη.

Σε μία εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία για 16χρονο μαθητή στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στην Θεσσαλονίκη, που φέρεται να βίασε τουλάχιστον δύο συμμαθήτριες του, προχώρησε ο νομικός σύμβουλος και κάτοικος της περιοχής, κ. Φώτης Γροντάς.



Όπως ανέφερε ο νομικός σύμβουλος, ο συγκεκριμένος μαθητής φέρεται να παρέσυρε στο σπίτι του με προσχηματικό λόγο και να βίασε μία 15χρονη συμμαθήτριά του, γεγονός που η ίδια αποκάλυψε στους γονείς της την περασμένη Πέμπτη.



Σήμερα εξάλλου, όπως είπε ο κ. Γροντάς, οι γονείς άλλης μίας μαθήτριας μετέβησαν στο αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να καταγγείλουν πώς και η κόρη τους έπεσε θύμα βιασμού από τον ίδιο μαθητή, με τον ίδιο να μην αποκλείει να υπάρχουν το αμέσως επόμενο διάστημα και άλλες αντίστοιχες κατηγορίες.



Ο νομικός σύμβουλος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του διευθυντή του σχολείου ζητώντας την απομάκρυνση του μαθητή μέχρι τη διαλεύκανση της υπόθεσης λέγοντας πως δεν πήρε θετική απάντηση χωρίς να ευθύνεται για αυτό ο διευθυντής, ενώ φέρεται αποφασισμένος να θέσει το θέμα και στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κι αν χρειαστεί ακόμη ψηλότερα για την προστασία των φερόμενων ως θυμάτων.



Σύμφωνα με τον κ. Γροντά για την πρώτη υπόθεση έχει ήδη ασκηθεί δίωξη και αναμένονται εξελίξεις για την υπόθεση. Ωστόσο, πληροφορίες του GRTimes αναφέρουν πως έχει γίνει σχετική καταγγελία για βιασμό από μαθήτρια στην Αστυνομία, η οποία και βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης.



Ο μαθητής σε βάρος του οποίου έγιναν οι καταγγελίες αυτήν την ώρα βρίσκεται στο σχολείο μαζί με την γιαγιά του με την οποία ζει για να συνομιλήσουν με τον διευθυντή.



Από πλευράς διεύθυνσης του σχολείου, δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα σχόλιο για την υπόθεση.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πολυτεχνείο Κρήτης - “Ομηρία” Κοσμήτορα: Η Κεραμέως ζήτησε παρέμβαση εισαγγελέα

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με ντελιβερά: Ελεύθερος ο οδηγός του αυτοκινήτου

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα – Λύτρας: Ο δράστης είχε προσχεδιάσει το έγκλημα