Σεξουαλική παρενόχληση - Θεσσαλονίκη: καταδίκη στον γυναικολόγο

Κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, με θύματα πρώην σπουδάστριές του, οι καταγγελίες των οποίων οδήγησαν την υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, καθηγητής του τμήματος Μαιευτικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (νυν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος), ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, με θύματα τρεις πρώην σπουδάστριές του, οι καταγγελίες των οποίων οδήγησαν την υπόθεση στη Δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και μετά την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης, αφέθηκε ελεύθερος.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, τελέστηκαν την περίοδο 2015-16 στο ιδιωτικό ιατρείο που διατηρεί ο κατηγορούμενος μαιευτήρας-γυναικολόγος, όπου απευθύνθηκαν οι σπουδάστριες για δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, κατόπιν δικής του ανοιχτής πρόσκλησης.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε το κατηγορητήριο, χαρακτηρίζοντας τις καταγγελίες ψευδείς, ενώ κατονόμασε δύο συναδέλφισσές του διδάσκουσες στο τμήμα για τις οποίες είπε ότι κρύβονται πίσω από την υπόθεση με σκοπό να τον βλάψουν επαγγελματικά και κοινωνικά.

Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συλλογικότητες γυναικών που επιδοκίμασαν την απόφαση.

