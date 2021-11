Ηράκλειο

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός ένας μοτοσικλετιστής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περαστικός από τον τόπο του δυστυχήματος εντόπισε τον νεκρό στην άκρη του δρόμου.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρός στην άκρη του δρόμου, στη διασταύρωση Ντάρμαρος, από Μάλια προς Σίσι, εντοπίστηκε το πρωί ένας 55χρονος οδηγός μηχανής, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε περίπου στις 07:00 περαστικός από το σημείο, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Ο οδηγός, σύμφωνα με την Αστυνομία, έφερε τραύματα στο σώμα του, ενώ δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Οι συνθήκες υπό από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα, διερευνώνται από αστυνομικούς του ΑΤ Νεάπολης.

Ειδήσεις σήμερα:

Covid Free Gr Wallet: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στο κινητό σας

Ίριδα Παπουτσή για Τάσο Ξιαρχό: Καλά κάνει και τα παθαίνει για να βάλει μυαλό (βίντεο)

ΠΟΥ: Συναγερμός για βακτήριο που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο