Φθιώτιδα

Κορονοϊός – Λιανοκλάδι: Μπλόκο σε αμαξοστοιχία για ανεμβολίαστους

Οι μετανάστες από το Μπαγκλαντές, η ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας και ο έλεγχος της Αστυνομίας που άλλα έψαχνε… κι άλλα βρήκε.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην στην αμαξοστοιχία intercity 57 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, 27 αλλοδαποί, υπήκοοι Μπαγκλαντές, επιβιβάστηκαν στην αμαξοστοιχία στον Παλαιοφάρσαλο με προορισμό την πρωτεύουσα. Οι υπόλοιποι επιβάτες αντέδρασαν ζητώντας τα συγκεκριμένα άτομα να ελεγχθούν για τα προβλεπόμενα υγειονομικά πιστοποιητικά και στο τραίνο προκλήθηκε αναστάτωση.

Όταν η αμαξοστοιχία έφτασε στο Λιανοκλάδι ακινητοποιήθηκε και ανέλαβαν οι αστυνομικοί, που διαπίστωσαν ότι οι αλλοδαποί όχι μόνο δεν είχαν πιστοποιητικό εμβολιασμού η αρνητικό rapid, αλλά ούτε άδεια εισόδου και παραμονής στη χώρα μας.

Και οι 27 προσήχθησαν στο Τμήμα, ενώ το τραίνο από τις 17:35 που έπρεπε να αναχωρήσει για Αθήνα, ξεκίνησε λίγο πριν τις 19:45

Όσο για τους αλλοδαπούς, υπεβλήθησαν σε rapid test από την Ομάδα Covid του Δήμου Λαμιέων, βγήκαν αρνητικοί και συνελήφθησαν περνώντας το βράδυ τους στα κρατητήρια του Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Λαμίας.

