Καβάλα: Δύο νεκροί μετά από μετωπική σύγκρουση φορτηγών

Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο το βράδυ της Τετάρτης, κοντά στην παραλία Οφρυνίου, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας.

δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά με συνέπεια των Λίγο πριν τις 23:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες,με συνέπεια των θανάσιμο τραυματισμό των δύο οδηγών, ηλικίας 31 και 63 ετών.



Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία απεγκλώβισε τον έναν οδηγό.

Προανάκριση για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

