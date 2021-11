Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Απατεώνας έκλεψε ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ

Πώς έπεισε την άτυχη γυναίκα να τον βάλει στο σπίτι της και κατάφερε να της αποσπάσει τα χρήματα που είχε.

Δεν έχουν τέλος οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Αυτήν τη φορά οι απατεώνες έβαλαν στο “στόχαστρο” μια 90χρονη από χωριό της ανατολικής Φθιώτιδας.

Η γριούλα εκείνη την ώρα ήταν μόνη στην αυλή του σπιτιού και ένας «ευγενικός κύριος» της συστήθηκε ως υπάλληλος της ΔΕΗ που πήγε να ελέγξει τον μετρητή.

Ανυποψίαστη η 90χρονη τον έβαλε σπίτι, όταν εκείνος της είπε ότι βλέπει μεγάλη κατανάλωση και ότι πρέπει να ελέγξει και τον ηλεκτρικό πίνακα.

Αρχικά ο “μαϊμού” υπάλληλος της ΔΕΗ ζήτησε κάποια λίγα χρήματα από τη γιαγιά για να κάνει τις ενέργειες προκειμένου - όπως της είπε - να πληρώνει λιγότερα στους επόμενους λογαριασμούς.

Εκείνη τα έδωσε και ο απατεώνας τελικά, μέχρι να φύγει από το σπίτι, είχε καταφέρει να πάρει όλο το κομπόδεμα της 90χρονης, αφού είδε που είχε τα χρήματα.

Όταν η 90χρονη είπε στην κόρη της για την επίσκεψη του “υπαλλήλου” της ΔΕΗ, εκείνη κατάλαβε αμέσως τι έγινε και ενημέρωσε την Αστυνομία, όμως ήδη ήταν πολύ αργά.

