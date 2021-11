Μαγνησία

Έγκλημα στο Βόλο: Έσφαξε τη νονά του για 2000 ευρώ

Δολοφονημένη βρέθηκε στο υπόγειο του σπιτιού της η γυναίκα που αγνοούνταν. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία του στυγερού εγκλήματος.

Με 20 μαχαιριές φέρεται πως δολοφόνησε την 75χρονη γυναίκα ο βαφτισιμιός τηςσε ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Βόλου.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου που φέρεται να έχει δολοφονήσει την 75χρονη γυναίκα σε πολυκατοικία της λεωφόρου Καζανάκι, στον Βόλο.

Οι αρχικές πληροφορίες χθες, ανέφεραν ότι ο δράστης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, ωστόσο φέρεται να ομολόγησε την πράξη του τηλεφωνικά, σε αστυνομικό, αλλά τελικώς δεν παραδόθηκε στην Αστυνομία.

Η 75χρονη βρέθηκε νεκρή χθες νωρίς το απόγευμα, σε αποθήκη, στο υπόγειο της πολυκατοικίας που διέμενε στην λεωφόρο Καζανάκι στην Νέα Ιωνία.

Πώς έγινε το έγκλημα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 75χρονη γυναίκα βοηθούσε συχνά οικονομικά τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για ναρκωτικά, κλοπή τσάντας και εμπρησμό σε κατάστημα, ενώ λέγεται ότι ήταν και χρήστης ναρκωτικών. Εικάζεται ότι και χθες ο δράστης της ζήτησε χρήματα, η γυναίκα αρνήθηκε και τελικά της επιτέθηκε, την κατέσφαξε με περισσότερες από 20 μαχαιριές και μετέφερε το πτώμα της, χωρίς να γίνει αντιληπτός, στο υπόγειο της πολυόροφης οικοδομής. Ο 40χρονος, νωρίτερα, τύλιξε με μονωτική ταινία το κεφάλι της γυναίκας και το σώμα της με κλινοσκεπάσματα, την μετέφερε μέχρι το ασανσέρ και από εκεί στο υπόγειο.

Μέχρι τώρα η Αστυνομία δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του 40χρονου.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ

Η Αστυνομία ερευνούσε από την Παρασκευή την εξαφάνιση της γυναίκας και οι αστυνομικοί είχαν αρχίσει να μαθαίνουν αρκετές λεπτομέρειες που τους οδήγησαν σε συμπεράσματα. Εντόπισαν αρχικά τις κηλίδες κοντά στην πόρτα του διαμερίσματος, στο ασανσέρ, στη συνέχεια στο υπόγειο και κατέληξαν στην σορό του άγρια δολοφονημένου θύματος.

Εντός της οικίας βρέθηκε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό άθικτο και έτσι δεν είναι σίγουρο αν ο δράστης κατάφερε να αρπάξει κάποια χρήματα.

