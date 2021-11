Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πυροσβεστικό “έπαθε” λάστιχο εν ώρα εργασίας (εικόνες)

«Άγιο» είχαν οι πυροσβέστες που κλήθηκαν πριν λίγες ημέρες να πάρουν μέρος σε επιχείρηση κατάσβεσης σε φωτιά.

Άγιο είχαν οι πυροσβέστες που κλήθηκαν να πάρουν μέρος σε επιχείρηση κατάσβεσης σε φωτιά πουεκδηλώθηκε σε χωριό του νομού Ηρακλείου. Το πυροσβεστικό όχημα που μεταφέρει μεγάλη ποσότητα νερού (περίπου ενάμιση τόνο) παραλίγο να ανατραπεί, όταν έσκασε το λάστιχο τη στιγμή που κατευθυνόταν προς την εστία της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες στάθηκαν τυχεροί, αφού το βαρύ όχημα τη στιγμή που σκίστηκε το λάστιχο κινούνταν σε ευθεία. Εάν βρισκόταν σε στροφή, όπως είπαν στελέχη της Πυροσβεστικής, το όχημα θα μπορούσε να ανατραπεί, με απρόβλεπτες συνέπειες για τα άτομα που βρίσκονταν σε αυτό.

Χρόνια τώρα οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του Π.Σ στην Κρήτη αλλά και οι ίδιοι οι πυροσβέστες κάνουν λόγο για ακατάλληλα και επικίνδυνα οχήματα, ορισμένα εκ των οποίων θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί και να έχουν αντικατασταθεί με άλλα, ενώ σε κάποια άλλα θα έπρεπε να γίνουν σοβαρές επισκευές για να χαρακτηριστούν και να είναι αξιόμαχα.

Είναι εντυπωσιακό επίσης ότι υπάρχει πυροσβεστικό όχημα, όπως λένε πηγές από την Πυροσβεστική, το οποίο όταν βρέχει … πλημμυρίζει νερά (!) και δεν βγαίνει σε κάποιο συμβάν. Ο ουρανός του είναι τρύπιος και όσες φορές το έχει «πιάσει» η βροχή στο δρόμο, το πλήρωμά του για να μην βραχεί εντός του οχήματος καλείται να φορέσει ειδικό εξοπλισμό. Σε άλλη περίπτωση, επίσης τραγελαφική, όχημα της Πυροσβεστικής ενώ κινείται «ξεκολλούν» τα μπροστινά του φώτα …

Αναφορικά με το όχημα στο οποίο έσκασε το πίσω αριστερό λάστιχο, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι τα λάστιχα που φέρει είναι από το 2015 κι έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης τονίζουν ότι η αλλαγή τους θα έπρεπε να γίνεται κάθε τρία χρόνια, αν όχι και λίγο νωρίτερα. Όμως η κατάσταση για τα οχήματα της πυροσβεστικής είναι πραγματικά τραγική…

Το περιστατικό σημειώθηκε στο δρόμο από την Καλλονή προς το Αρκαλοχώρι και οι πυροσβέστες κάλεσαν βουλκανιζατέρ για να κάνει την αλλαγή στο ελαστικό. Στη φωτιά πήγε άλλο πυροσβεστικό όχημα , αφού το πρώτο χρειάστηκε αρκετή ώρα για να επισκευαστεί και τελικώς να επιστρέψει στη βάση του.