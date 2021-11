Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 82 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με... μπανάνες (εικόνες)

Το φορτίο με τα ναρκωτικά είχε προορισμό τη Βουλγαρία. Ακόμη 500 κιλά κοκαΐνη, σε φορτίο με μπανάνες, κατασχέθηκαν στο Εκουαδόρ.



Σε μια σημαντική αποκάλυψη μεγάλου φορτίου ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν συνεργασίας με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πρόκειται για φορτίο με 82 κιλά κοκαΐνη, που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και αποτελεί μέρος μεγάλης παρτίδας του συγκεκριμένου ναρκωτικού.

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορία, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν ναρκωτικά σε ψυγείο με μπανάνες από Εκουαδόρ με παραλήπτη συγκεκριμένη εταιρεία στην Βουλγαρία. Επιστράτευσαν τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο - ανιχνευτή, ο οποίος και εντόπισε το επίμαχο κοντέινερ.

Ακολούθησε φυσικός έλεγχος, ο οποίος και βρήκε τα ναρκωτικά, και στη συνέχεια ελέγχθηκαν και τα 15 συνολικά εμπορευματοκιβώτια.

Να σημειωθεί ότι το κοντέινερ ήταν χωρίς σφραγίδα, η οποία προφανώς είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, πριν δηλαδή το κοντέινερ μεταφερθεί εκτός καραβιού.





Επιπλέον, στο Εκουαδόρ βρέθηκαν 500 κιλά κοκαΐνη, σε φορτίο με μπανάνες, που είχαν ως τελικό παραλήπτη, την ίδια εταιρεία στην Βουλγαρία.

Η υπόθεση βρίσκεται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

