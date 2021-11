Κοινωνία

Κοκαΐνη: Κύκλωμα διακινούσε μεγάλες ποσότητες στην Αττική (βίντεο)

Συνελήφθησαν 6 άτομα. Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση.

Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, κύκλωμα ναρκωτικών που προμήθευε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, μετά από οργανωμένη επιχείρηση στον Πειραιά και το Χαλάνδρι πέντε Έλληνες - ηλικίας 20, 38, 49, 63 και 65 ετών - καθώς και ένας 37χρονος αλλοδαπός. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Παράλληλα, ο 37χρονος και ο 38χρονος κατηγορούνται και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 65χρονος κατηγορούμενος δρούσε ως αρχηγός και ήταν υπεύθυνος για την ανεύρεση, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε διαφόρους διακινητές στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, καθώς και στον συντονισμό και εποπτεία των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Όσον αφορά στον 49χρονο, ήταν υπεύθυνος για την αποθήκευση και φύλαξη των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 63χρονος συγκέντρωνε τα χρήματα από την πώληση των ναρκωτικών. Οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ήταν υπεύθυνοι για την μεταφορά των ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατάστημα, που χρησιμοποιείτο ως χώρος απόκρυψης των προς διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, σε οχήματα και οικίες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 11 κιλών και 726 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 280.530 ευρώ, πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, ένα δίκυκλο, επτά συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, μαχαίρι, τρία πολεμικά φυσίγγια και πλήθος συσκευασιών και ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

