Μεσολόγγι: πώς άρπαξαν 750.000 ευρώ από επιχειρηματία!

Απάτη "μαμούθ" σε βάρος επιχείρησης. Πώς οι δράστες κατάφεραν να ξεγελάσουν και να αρπάξουν τα χρήματα.

Στο στόχαστρο επαγγελματιών απατεώνων βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρηση στο Μεσολόγγι, από τους λογαριασμούς της οποίας απέσπασαν 757.000 ευρώ.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα των αστυνομικών, οι δράστες φέρεται πως χάκαραν το email της επιχείρησης. Στη συνέχεια έστειλαν σε άτομο που διαχειρίζεται τα οικονομικά της επιχείρησης email, με το οποίο τον προέτρεπαν να προχωρήσει σε μεταφορά χρημάτων μέσω διατραπεζικής συναλλαγής.

Η εντολή εκτελέστηκε ωστόσο αργότερα διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για απάτη.

Η μεταφορά του υπέρογκου χρηματικού ποσού έγινε σε δυο “δόσεις”!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για να εντοπιστούν τα “ίχνη” των δραστών.

