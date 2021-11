Καβάλα

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Χρυσόστομος: Τελεσίγραφο 7 ημερών στους ανεμβολίαστους ιερείς

Ιδιαίτερα αυστηρός προς τους ανεμβολίαστους ιερείς της μητροπολιτικής επαρχίας του ο μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως. Τι αναφέρει σε έκτακτη εγκύκλιο.

Ιδιαίτερα αυστηρός αλλά και επικριτικός προς τους ανεμβολίαστους ιερείς της μητροπολιτικής επαρχίας του, εμφανίστηκε ο μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Σε έκτακτη εγκύκλιο, με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου, που τους απέστειλε, δίνει διορία μιας μόλις εβδομάδας προκειμένου να εμβολιαστούν. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως αναφέρει, θα προχωρήσει στην αφαίρεση των εκκλησιαστικών οφφικίων.

Στην ίδια εγκύκλιο, ο κ. Χρυσόστομος με αφορμή τη μεγάλη εξάπλωση των κρουσμάτων του κορονοϊού τόσο σε ολόκληρη τη χώρα όσο και στο δήμο Παγγαίου,στη μητροπολιτική του περιφέρεια, προχωρεί στη λήψη μέτρων ανακοινώνοντας ότι: «η Θεία λατρεία στους ναούς, οι εσπερινοί και οι Θείες Λειτουργίες θα απλουστευθούν και θα επισπευσθούν όσον αφορά τη χρονική τους διάρκεια».

Όπως εξηγεί ο Σεβασμιότατος λόγω του γεγονότος ότι όλες οι ακολουθίες τελούνται στους ναούς με τις πόρτες και τα παράθυρα ανοιχτά εν μέσω χειμώνα, «δεν είναι ορθό οι χριστιανοί φέροντας την προστατευτική μάσκα να ταλαιπωρούνται επί χρόνου πολύ». Σύμφωνα με την εγκύκλιο λοιπόν ο όρθρος θα αρχίζει στις 8 το πρωί, η Θεία Λειτουργία στις 9 και η απόλυσή της θα γίνεται «απαραιτήτως» στις 10.

Θεωρώντας ότι το εμβόλιο «σαν τελευταίο μέσο και όπλο για την αντιμετώπιση της φοβερής πανδημίας» και «ακούγοντας την σπαρακτική και δίκαιη έκκληση της Πολιτείας αλλά και την θερμή, πατρική παράκληση της Ιεράς Συνόδου» ο μητροπολίτης προτρέπει όλους τους πιστούς να προσέλθουν «τάχιστα» στα εμβολιαστικά κέντρα.

Ταυτόχρονα ο κ. Χρυσόστομος προειδοποιεί πως θα τιμωρήσει αυστηρά κάθε κληρικό που με κάθε τρόπο αποτρέπει τους ενορίτες του από τον εμβολιασμό. «Τον θεωρούμε ήδη», τονίζει, «ανάξιο της ιερής αποστολής του και συγχρόνως στοιχείο αντικοινωνικό και απάνθρωπο».

Στη συνέχεια, ο μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως καλεί και όσους κληρικούς δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη, «να σπεύσουν αμέσως στα εμβολιαστικά κέντρα και να το κάνουν», ξεκαθαρίζοντάς τους ότι αν εντός μίας εβδομάδος δε συμμορφωθούν προς αυτές τις εντολές, εκτός από την επίπληξη που θα τους γίνει, θα προχωρήσει στην αφαίρεση των εκκλησιαστικών οφφικίων (οικονόμου, πρωτοπρεσβυτέρου, αρχιμανδρίτη, ενώ θα στερηθούν και το δικαίωμα να εξομολογούν σε όσους τους έχει παραχωρηθεί).

Η εγκύκλιος του μητροπολίτη καταλήγει με της προτροπή προς τους ιερείς να τελούν κάθε Παρασκευή παράκληση προς την Παναγιά διαβάζοντας και την ειδική ευχή για την κατάπαυση της πανδημίας που τους έχει αποσταλεί.

