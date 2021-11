Λακωνία

Κορονοϊός - Εμβόλιο: γιαγιά 100 ετών έκανε την τρίτη δόση (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η κ. Ελένη Καλαπόθου και ποιο μήνυμα στέλνει σε όλους τους πολίτες.

«Πήγα στο φαρμακείο και μου είπε ο φαρμακοποιός ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο, μου έδωσε δύο χαρτιά, τα έφερα σπίτι και είπα στα παιδιά μου ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο και πήγα και το έκανα», είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 η κ. Ελένη Καλαπόθου, η οποία έχει κλείσει τα 100 χρόνια ζωής.

Η Μανιάτισσα γιαγιά, από το χωριό Παπαδιάνικα της Μάνης, που έχει πέντε παιδιά, εννιά εγγόνια και 11 δισέγγονα, επανέλαβε πολλές φορές ότι «τον εμβολιασμό πρέπει να τον κάνει ο κόσμος».

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την γλυκιά γιαγιά Ελένη απο την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» και το μήνυμα που στέλνει σε όλους:





