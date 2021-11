Δωδεκανήσα

Ρόδος - 8χρονη: πέντε πραγματογνώμονες θα εξετάσουν το κορίτσι

5 πραγματογνώμονες θα ερευνήσουν την πολύκροτη υπόθεση κακοποίησης του ανήλικου κοριτσιού.

Συνεχίζεται, η έρευνα της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου γύρω από τις συνθήκες κακοποίησης του 8χρονου κοριτσιού, αλλά και για την πλήρη εξιχνίαση της υποθέσεως που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου παρήγγειλε σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην Πταισματοδίκη Ρόδου, τη διενέργεια μιας σειράς προανακριτικών πράξεων και συγκεκριμένα τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από δύο παιδοψυχολόγους, δύο παιδίατρους και μια κοινωνική λειτουργό.

Θυμίζουμε ότι η Εισαγγελέας ζήτησε και είχε συνάντηση προχθές στο γραφείο της με το 8χρονο κοριτσάκι.

Τα τρία αδελφάκια της έχουν ήδη μεταφερθεί σε προνοιακά ιδρύματα της Κρήτης (το μωρό στο Παιδικό Χωριό SOS).

Ο 78χρονος παππούς του παιδιού ελέγχεται για τα ακόλουθα αδικήματα:

Βιασμό κατ’ εξακολούθηση

Γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση, με ανήλικη που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Πράξεις κατάχρησης ανηλίκου σε γενετήσιες πράξεις κατ’ εξακολούθηση.

Κατάχρηση ανίκανου να αντισταθεί σε γενετήσια πράξη, κατ’ εξακολούθηση.

Ο παππούς έχει αρνηθεί την τέλεση των αδικημάτων αυτών και εμμένει στα όσα έχει ομολογήσει η θεία του ότι δηλαδή έστησε μια σκευωρία προκειμένου να εξασφαλίσει ευτελές οικονομικό αντάλλαγμα και ότι με το δάκτυλο προκάλεσε την ρήξη του παρθενικού υμένα του κοριτσιού.

