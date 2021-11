Αρτα

Άρτα: Συνελήφθη με κάνναβη στο σπίτι του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από ένα κιλό ακατέργαστης κάνναβης βρέθηκε στο σπίτι του συλληφθέντα, κατά την έφοδο της Αστυνομίας.

Συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής σε χωριό της Άρτας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Άρτας, ένας Έλληνας που κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας ότι ο κατηγορούμενος κατέχει στο σπίτι του ναρκωτικά, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε αυτό, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολική ποσότητα 1.256 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης, καθώς επίσης μεταλλικός τρίφτης και πλαστικό σκεύος καπνίσματος.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Πολωνία – Λευκορωσία: χιλιάδες μετανάστες “πολιορκούν” τα σύνορα

Αγρίνιο: Η στιγμή που ο διαιτητής Τσοπλάκος σώζει τη ζωή ποδοσφαιριστή (βίντεο)